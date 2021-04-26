В деле «севастопольского маньяка» вскрылся еще один эпизод: преступление было совершено раньше всех уже раскрытых преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в декабре 2017 года севастополец был признан виновным в серии преступлений совершенных с 2009 по 2016 годы на территории Нахимовского, Ленинского и Гагаринского районов. Мужчина нападал на женщин, насиловал их, а потом убивал. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Но позже вскрылся еще один – более ранний эпизод. Преступление было совершено 1 июля 2007 года. Обвиняемому тогда было 25 лет. В ту ночь он был пьян и встретил на улице Шабалина в Севастополя свою знакомую, которая тоже была нетрезва., но не настолько, чтобы вступить с ним в интимную связь. Мужчина избил приятельницу, изнасиловал ее и задушил.

«Раскрытие данного преступления стало результатом системной работы по расследованию сотрудниками главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов преступлений прошлых лет. Причастность обвиняемого к совершению данного преступления подтверждается комплексом собранных доказательств, среди которых – обнаруженный на одежде жертвы геном мужчины. Сложная экспертиза по идентификации обнаруженных следов многолетней давности была проведена специалистами главного управления криминалистики СК России», – сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены прокурору для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 26.04.21

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