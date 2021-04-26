В Крыму увеличивается потребление воды на фоне снижения притока

В Крыму увеличивается потребление воды, а приток в водохранилища снижается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день полезный объём воды в Симферопольском водохранилище составляет 17%, в Аянском водохранилище – 91%, в Партизанском водохранилище – 26%.

Всего в водохранилищах, питающих крымскую столицу, накоплено почти 11 млн кубических метров воды, пригодной для использования. Однако за минувшую неделю приток снизился и составил 1,2 млн кубометров. .

Снижение притока отмечена в водохранилищах Ялты: полезный объем составляет около 15 млн кубов. Загорское водохранилище наполнено на 34%, Счастливенское – на 73%.

При этом городские власти отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей расход воды увеличился. И теперь, когда начинается туристический сезон, этот показатель будет только расти.

Напомним, что обычно потребление воды в Ялте в курортный сезон в 1,5 – 2 раза превышает зимний уровень.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.04.21

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