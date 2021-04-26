В Крыму начался процесс тотального озаборивания

В Крыму, наконец, «распробовали» опыт других российских регионов по бесконечному освоению бюджетных средств: в Симферополе начался процесс тотального озаборивания.

«Не знаю, как сильно нужно ненавидеть город, чтобы везде втыкать это унылое уродство. На каждом перекрестке, вдоль каждой улицы, даже вдоль набережных и лесов. Они уже везде воткнули эти импотентные малые архитектурные формы. Думаю, еще немного и каждый подъезд оборудуют серыми коридорами, чтобы и мысли не было сворачивать с маршрута, – пишет telegram-канал «Крымчанин».

Городские власти ссылаются на требования ГИБДД, а в инспекции – на действующие ГОСТы. Однако в ГОСТе 52289, регламентирующем применение дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, сказано, что ограждений вдоль дороги ставится, только если отделяющий пешеходную часть от проезжей газон уже 1 метра. Это же подтверждают в ФАУ «РосдорНИИ», занимающемся разработкой целевых программ по повышению безопасности дорожного движения и стандартов технических средств организации дорожного движения, которым относятся и дорожные ограждения.

При этом во многих городах заборы превратились в неиссякаемую кормушку: их постоянно меняют (переставляя старые ограждения с места на место, но отчитываясь как за новые), перекрашивают и так далее – и все это за счет бюджета.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.04.21

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