В Турции требуют признать Крым российским

Турецкая партия Vatan («Родина») предложила признать Крым российским. Это должно стать ответом на решение США о геноциде армян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о массовых убийствах и депортации армян в Османской империи в 1915 году. Точное число жертв неизвестно: по разным оценкам тогда погибли от 200 тысяч до 2 млн армян.

24 апреля президент США Джо Байден от лица американской исполнительной власти признал геноцид. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ заявил, что это решение является «неправомерным и несправедливым» и «не имеет никакого исторического и юридического основания».

Националистическая партия Vatan потребовала от правительства Турции более жестких мер, нежели заявления президента. По мнению националистов, необходимо признать независимость Крыма и Абхазии, а также взять под контроль военные базы, используемые США.

«На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным, – заявили в партии. – Базы Инджирлик и Кюреджик должны быть немедленно взяты под полный контроль турецких ВС, а американские войска должны быть отправлены в свою страну в течение 15 дней. Для признания Крыма и Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном».

Анкара, Игорь Юров

Анкара. Другие новости 26.04.21

В одном из баров Крыма в туалете повесили портрет лидера КНДР. / В Крыму начался процесс тотального озаборивания. / В Крыму увеличивается потребление воды на фоне снижения притока. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»