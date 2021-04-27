В Крыму за сутки зарегистрировано более 100 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. От инфекции скончались 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 40 тысяч 172 заболевших. Жертвами ковида стали 1 тысяча 199 крымчан.



Симферополь, Лиана Макоба

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