В Симферополе совершил аварийную посадку борт из Москвы

В аэропорту Симферополя совершил аварийную посадку борт из Москвы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», у аэробуса А-320 после взлета не убралось шасси, поэтому в крымской столице экипаж запросил аварийную посадку. На борту находились 130 человек.
По данным Интерфакса, борт благополучно приземлился в Симферополе. Судя по онлайн-табло аэропорта, за последний час посадку совершили 3 самолета из Москвы, принадлежащие авиакомпаниям S7, «Уральские авиалинии» и «Алроса».
Все они приземлились позже времени, указанного в расписании. Но только у «Уральских авиалиний» был заявлен аэробус А-320.
Официально инцидент пока никто не комментирует.
Отметим, что аналогичная ночью 26 апреля в аэропорту Домодедово (Москва) при выполнении послеполётного осмотра аэробуса А-321 «Уральских авиалиний», прилетевшего из Симферополя, обнаружено недопустимое повреждение шести лопаток вентилятора двигателя №2.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 27.04.21
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