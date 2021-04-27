Оправдалась: глава Ялты заявила, что носит поддельные украшения и готова ими торговать

Глава администрации Ялты Янина Павленко пытается оправдаться за свои дорогие украшения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях в соцсетях появились сообщения, что госпожа мэр предпочитает ювелирные изделия компании Van Cleef & Arpels. Действительно, есть фотографии с рабочих совещаний, на которых Павленко запечатлена в гарнитурах, «до степени смешения» похожих на те, что продает ювелирный дом со столетней историей и претензией на высокое искусство. Кстати, четырехлистники, из которых состоят украшения ялтинской градоначальницы, уже полвека являются визитной карточкой бренда Van Cleef & Arpels и продвигаются как амулеты, привлекающие удачу.

Порывшись в интернете крымчане обнаружили, что колье и серьги как у Павленко из желтого золота и малахитовых четырехлистников продаются за 3 млн рублей, а из белого золота с бриллиантами (у Павленко тоже есть очень похожее) – за 17 с лишним млн.

Госпожа мэр заявляет, что не носит столь дорогие украшения, – свои комплекты (получается, что это подделки) она оценила в десятки раз дешевле. И предложила продать их на аукционе, чтобы на вырученные деньги сделать что-нибудь для города. Правда, стартовую цену для своих неоригинальных «ванклифов» она заявила в 2 млн рублей.

И тут возникает очень щекотливая ситуация: даже если ее украшения изготовлены не известным ювелирным домом, это точная копия изделий бренда. И в этом случае вряд ли законная. И госпожа мэр, заведомо зная, что это фальшивка, выставляет ее на продажу да еще за миллионы рублей.

Кстати, торговля контрафактной продукцией в России квалифицируется как уголовное преступление.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 27.04.21

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