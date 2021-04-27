В Симферополе вышли из строя сразу шесть десятков лифтов

В Симферополе обострилась проблема лифтов: горожане завалили главу Крыма Сергея Аксенова жалобами на неработающие подъемные кабины.

«К сожалению, действительно в крымской столице произошло ЧП: неизвестные украли демпферные пружины с 59 лифтов, которые служат для их безопасного движения, – сообщил Аксенов. – Управляющие компании уже подали заявления в полицию. Параллельно с этим мы вышли напрямую на завод, который, несмотря на практические полное отсутствие подобных деталей в производстве, оказал нам поддержку».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необходимые комплектующие начнут поступать в крымскую столицу только 30 апреля, процесс растянется на несколько дней. Так что симферопольцам придется ходить по лестницам еще минимум неделю.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.04.21

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