В Севастополе число зараженных коронавирусом превысило 14 тысяч

Число заболевших коронавирусом в Севастополе превысило 14 тысяч.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в городе зафиксирован 21 новые случай заболевания. От инфекции умерли 3 человека в возрасте от 68 до 82 лет.
Всего с начала эпидемии в Севастополе COVID-19 заболели 14 тысяч 1 человек. От коронавируса скончались 614.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 27.04.21
В Симферополе вышли из строя сразу шесть десятков лифтов. / Зеленскому припомнили, как он призывал всех украинцев ехать в Турцию. / Украина выслала российского консула из Одессы. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube