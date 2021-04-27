В Севастополе число зараженных коронавирусом превысило 14 тысяч

Число заболевших коронавирусом в Севастополе превысило 14 тысяч.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в городе зафиксирован 21 новые случай заболевания. От инфекции умерли 3 человека в возрасте от 68 до 82 лет.

Всего с начала эпидемии в Севастополе COVID-19 заболели 14 тысяч 1 человек. От коронавируса скончались 614.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 27.04.21

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