Военный автомобиль вооружённых сил Украины подорвался в Донбассе на «неустановленном взрывном устройстве». Два военнослужащих доставлены с ранениями в госпиталь, один скончался на месте.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает командование ООС (бывшее АТО).

«Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. Двух воинов доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

На место прибыл весь руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.В данный момент выясняются обстоятельства инцидента.

Напомним, что командование народных республик Донбасса неоднократно жаловалось в миссию ОБСЕ на бесконтрольную установку мин украинской армией на линии фронта. При этом карты минных заграждений составляются непрофессионально и часто утрачиваются. В результате смертельной опасности подвергаются, в том числе местные жители подконтрольной Украине части Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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