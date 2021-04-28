В Крыму на майские будут отдыхать дольше, чем в остальной России

В майские праздники крымчане будут отдыхать дольше, чем остальные жители России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к каникулам, установленным указом президента РФ с 1 по 10 мая включительно, в Крыму добавили еще один день.

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому выходным объявлена и пятница, 14 мая. В этот день мусульмане празднуют Ураза-байрам. Предшествующий празднику четверг, 13 мая, будет сокращенным рабочим днем.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.04.21

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