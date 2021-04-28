В Крыму продолжается рост заболеваемости коронавирусом

В Крыму продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю с 21 по 27 апреля в республике выявлены 709 зараженных, что на 3% больше предыдущей семидневки. Средний тем прироста составляет 0,26.

За минувшие сутки зафиксировано 99 новых случаев, 5 человек от инфекции скончались.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано более 40 тысяч 270 зараженных, жертвами ковидла стали 1 тысяча 204 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.04.21

Зеленского обвинили в сговоре с олигархами из-за подорожания газа. / В Крыму на майские будут отдыхать дольше, чем в остальной России. / Лавров высказался о вероятности войны с Украиной в Донбассе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»