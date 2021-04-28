В Ялте произошло ДТП с участием «скорой», есть погибшие

В Ялте произошло ДТП с участием «скорой помощи». Один человек погиб, трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столкновение произошло на Южнобережном шоссе недалеко от перекрестка с Севастопольским шоссе.

По данным МВД Крыма, автомобиль «скорой помощи» двигался по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками. В районе остановки «Горная здравница» водитель Audi не уступил дорогу и, в результате, погиб.

Три сотрудника «скорой» госпитализированы. В Крымском республиканском центре медицины катастроф сообщают, что пациентов в машине «скорой» не было.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 28.04.21

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