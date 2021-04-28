В Крыму на майские праздники хотят запретить прогулки в лесу

В Крыму планируют ввести особый противопожарный режим. Об этом сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по РК Александр Козинец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особый противопожарный режим предполагает запрет на посещение лесов. Ввести его собираются на время майских праздников, когда на полуострове ожидается наплыв туристов.

Впрочем, это вряд ли остановит желающих насладиться крымской природой. Но чиновники обещают организовать контрольные рейды совместно с органами власти, полицией и добровольцами.

Разводить костры на незакрытых территории не запретят, но сделать это можно будет только в специально отведенных местах. На такой площадке должно быть не только место для костровища, но и первичные средства пожаротушения (песок, плотная ткань, вода).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.04.21

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