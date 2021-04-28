В Крыму учитель в классе избил подростка палкой

В Крыму разгорается скандал в образовательной сфере: в соцсетях появилось видео, как в одной из школ взрослый мужчина бьет палкой школьника.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы поста, размещенного в группе «Инцидент Крым» (ВКонтакте) утверждают, что инцидент произошел в Бахчисарайском районе, а мужчина с палкой – учитель.
Очевидно, что запечатленному на видео предшествовали какие-то действия школьников, так как еще один подросток, попавший на видео, кричит: «Это не я!»
В комментариях утверждают, что гнев учителя вызвала надпись на доске «Лысый черт».
Судя по реакции, школьники попали в больное место
В полиции уточнили, что конфликт произошел между учителем и учеником 8 класса, правоохранительные органы начали проверку.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 28.04.21
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