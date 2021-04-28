Представители Крыма в Госдуме за время депутатства существенно увеличили собственные доходы

Депутаты, представляющие интересы крымчан в нижней палате российского парламента, в течение 4 лет не теряли времени даром.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», их доходы за это время увеличились в 2,2 раза, а доходы их избирателей – на 23%.

В абсолютных цифрах успехи депутатов выглядят еще внушительнее: если по итогам 2016 года их усредненный годовой доход составлял 2,5 млн рублей (у остальных крымчан – чуть более 200 тыс), то по итогам 2020-го – более 5,6 млн (у избирателей – 264 тыс), пишет telegram-канал «Территория Крым» со ссылкой на Росстат и декларации депутатов.

В итоге 4 года назад доходы крымских депутатов Госдумы превышали доходы их избирателей в 12 раз, а сейчас – в более чем в 21 раз.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.04.21

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