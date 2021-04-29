Аксенов предпринял очередную попытку навести порядок в Симферополе

В Симферополе никак не могут наладить взаимодействие мэрии, депутатов и коммунальщиков с населением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне глава РК Сергей Аксенов совместно с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым провели очередной объезд крымской столицы. В частности, посетили улицу Енисейскую, Маршала Василевского, Валдайскую, Амурскую, Обскую и Иртышскую.

«Итоги практически такие же, как и после вчерашнего визита: отмечается слабое взаимодействие органов власти и депутатского корпуса. Для устранения этой проблемы принят ряд решений, в том числе кадровое решение назначить нового начальника МУП «Железнодорожный жилсервис», – заявил Аксенов. – Недопустимо, чтобы управляющие компании сводили контакт с местными жителями до уровня рассылки счетов за халтурно сделанную работу. Не удивительно, что многие жильцы задают резонный вопрос: куда уходят их деньги. При этом управляющие компании не осуществляют финансовый отчет и не присутствуют на собраниях жильцов».

Между тем, симферопольцы сообщают Аксенову в соцсетях, что аналогичная ситуация складывается по всему городу, а жалобы в мэрию ни к каким результатам не приводят:

«На Залескую придите, пожалуйста…» «Лермонтова – 35 посетите…» «Семафорная – 6: скоро отвалится стена на постройке. Посетите, пожалуйста. Страшно ходить, а дети там проходят, пробегают. Не дай Бог, отвалится эта стена...»

«Очень любопытно было бы Вам пройтись по пути моих детей в садик. В Симферополе (Москольцо) от дома на ул. Камская – 31 до 102-го детского садика. Адская дорога от огромного жилого комплекса до садика и школы. Уже 100 раз писал в горадминистрацию, получал отписки, что в городе нет такой дороги...»

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.04.21

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