В Керчи отменили традиционное факельное шествие, горожане возмутились двойным стандартам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагалось, что в мероприятии, приуроченном ко Дню Победы, примут участие 15 тысяч человек. Однако Роспотребнадзор, из-за угрозы распространения коронавируса, настоятельно рекомендовал сократить число участников до 50 человек. Тогда городские власти приняли решение вовсе отказаться от шествия.

Керчане заботу не оценили: «Какое же позорище в очередной раз оставить керчан без факельного шествия. Значит, парад проводить можно, и эпидемия не мешает, награждать в закрытом помещении Грифоном – тоже без проблем, а вот факельное шествие прям самое зло. Думали дно пробито, но нет», – написали горожане главе РК Сергею Аксенову.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 29.04.21

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