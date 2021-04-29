Жители Крыма перестали носить маски, а заболеваемость ковидом растет

В Крыму за сутки зарегистрирован 101 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 81 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции скончались 6 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 40 тысяч 372 зараженных. Жертвами ковида стали крымчан 1 тысяча 210 крымчан.

Выявляемость ковида неуклонно растет с 20-х чисел марта и сегодня в 2 раза превышает показатель месячной давности. В Роспотребнадзоре утверждают: подавляющее число заболевших признают, что не соблюдали меры предосторожности. Между тем, крымчане массово перестали носить маски.

«А что, маски отменили? Коронавирус закончился? У нас в Ялте в общественном транспорте люди без масок, в магазинах, аптеках тоже никто за этим не следит, – пишут крымчане глава РК Сергею Аксенову на его страницах в соцсетях. – Ни малейшего контроля. Понятно, что еще не все граждане столкнулись с этим и не осознают опасности, но почему со стороны государства это не контролируется – там-то статистика по эпидемии известна. Впереди сезон, и что, опять круглосуточный вой сирен «скорых», опять люди стопками будут погибать? Значит, сезон открыть – это принципиально и обязательно, а граждан защитить – по желанию? Кто отвечает за эпидемиологическую безопасность граждан и почему на нее в Ялте положили болт?»

«В Симферополе тоже люди поснимали маски и в транспорте и в магазинах».

«В Алуште вообще их никто не носит, а у продавцов под бородой».

А где в масках? В Керчи то же самое. В транспорте без масок, в магазинах тоже. Транспорт забит, переполнен. Рассадник просто. Если контролировать нельзя, неужели запись включать нельзя во время поездки? Зато в Турции и на улицах контроль. Безобразие. А что летом сюда привезут?»

«Сегодня ехала автобусом Феодосия – Севастополь. В автобусе я одна была в надетой маске (не считая водителя). У нескольких человек маска болталась на подбородке, у большинства не было вообще. Людям наплевать на свое и чужое здоровье, а потом, заболев, сильно удивляются и винят государство».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.04.21

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