В Симферополе отменяют все ограничения по водоснабжению

В Симферополь возвращается горячая вода. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Нам удалось накопить в водохранилищах Симферополя достаточный объем воды, чтобы с 1 мая с 6:00 обеспечить город горячей водой.



Решение принято окончательно. Поэтому уже с обозначенного времени и холодная, и горячая вода будут подаваться в полном объеме. Более того, накопленные запасы позволяют нам спокойно себя чувствовать, как минимум, до конца года. Надеемся, что погода также будет нам способствовать», – заявил Аксенов.



Однако, как передает корреспондент РИА «Новый День», в Ялте и Алуште график водоснабжения остается прежним.

«Это вынужденная мера, однако в ближайшее время, возможно, получится принять ряд решений, которые позволят разрядить ситуацию», – отметил глава РК.



Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.04.21

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