В Крыму определили виновных в блокаде полуострова и требуют привлечь их к ответственности

В Крыму определили организаторов блокады полуострова и требуют призвать их к ответу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госсовета РК обратился в Федеральную службу безопасности и Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовные дела в отношении семерых граждан Украины.

Организаторами водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокад Крыма названы экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Петр Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко, бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, лидеры запрещенного в России экстремистского крымско-татарского меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, бывший представитель президента Украины в несуществующей Автономной республике Крым Борис Бабин.

По мнению депутатов крымского парламента, действия вышеперечисленных лиц относятся к таким преступлениям как теракт, публичные призывы и оправдание террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, диверсия, экоцид, акт международного терроризма.

Кроме того, депутаты требуют привлечь к ответственности как соучастников в организации блокад Крыма экс-главу Госагентства водных ресурсов Украины Василия Сташука, экс-депутатов Игоря Луценко и Владимира Парасюка, экс-главу Херсонской области Андрея Путилова и экс-мэра Геническа Александра Воробьева.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.04.21

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