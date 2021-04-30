В Крыму от COVID-19 умерли еще 6 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 2 случая завозные из-за границы. От инфекции скончались 6 человек.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 40 тысяч 469 зараженных. Жертвами ковида стали 1 тысяча 216 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.04.21

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