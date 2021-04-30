В Ялте отменили ограничения по воде

В Ялте с 1 мая отменяется график подачи воды. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день запасы воды для нужд города оцениваются в 16 млн 999 тыс кубометров.
«В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим. Принимаем такое решение. С мая до октября будем подавать воду круглосуточно», – заявила градоначальница.
Ялта, Олег Яковенко
Ялта. Другие новости 30.04.21
В Крыму от COVID-19 умерли еще 6 человек. / Мирная Пасха возможна: Киев согласился на российский проект по механизму предотвращения огня в Донбассе. / «Очень надеемся» – в Кремле пожелали Зеленскому не сойти с ума. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube