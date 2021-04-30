В Ялте отменили ограничения по воде

В Ялте с 1 мая отменяется график подачи воды. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день запасы воды для нужд города оцениваются в 16 млн 999 тыс кубометров.

«В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим. Принимаем такое решение. С мая до октября будем подавать воду круглосуточно», – заявила градоначальница.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 30.04.21

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