В Крыму перестала работать система оплаты проезда в общественном транспорте

В Крыму неожиданно перестала работать система оплаты проезда в общественном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня заплатить за проезд можно двумя способами: наличными водителю – в этом случае стоимость одной поездки составляет 22 рубля, и приложив карту к валидатору – списывается 17 рублей.

«Известно, что автоматическая система оплаты проезда перестала работать как в маршрутных автобусах, так и в троллейбусах, – сообщает РИА Новости Крым. – По информации компетентного источника в Минтрансе, это был технический сбой на фоне планового обновления системы».

Ни Минтранс РК, ни банк, обслуживающий систему ситуацию официально пока не комментируют, но заверяют, что в данный момент уже все работает.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.04.21

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