В Севастополе продлили коронавирусные ограничения

В Севастополе коронавирусные ограничения продлили еще на 2 месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Михаил Развожаев подписал указ, согласно которому в рамках режима повышенной готовности до 31 мая продлевается запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе, банкеты с численностью более 15 человек, проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и иных развлекательных и досуговых заведениях, в том числе детских; и так далее.

До 31 июня приостановлена работа кружков и секций, а также проведение досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания.

Горожане, страдающие хроническими заболеваниями и беременные женщины по-прежнему могут оформлять больничные листы для соблюдения режима самоизоляции, а вот те, кто старше 65 лет в новой редакции уже не указаны.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 30.04.21

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