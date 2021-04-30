В Крыму на территории уникального парка пытаются построить гостиницу

Прокуратура Крыма выявила нарушения законодательства в уникальном парке, расположенном в Большой Ялте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парк был образован в 30-х года XIX века рядом с дворцом графа Перовского. Площадь парка 12 га, в средней и нижней частях расположен на специально устроенных террасах, укрепленных подпорными стенами с архитектурно выполненными балюстрадами. В нем насчитывается около 100 видов и форм, включающих особо редкие растения, в том числе занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым.

Парк считается одним из лучших на Южном берегу Крыма, с 1972 года имеет статус памятника садово-паркового искусства. В 2015 году внесен в реестр особо охраняемых природных территорий регионального значения.

«Установлено, что на территории парка проводятся работы по реконструкции и строительству существующих зданий и сооружений, имеющих признаки гостиничного корпуса. В нарушение режима особо охраняемой территории, градостроительных норм и правил положительное заключение строительной документации и соответствующее разрешение на строительство фирмой не получено, – сообщили в прокуратуре РК. – В городской суд Ялты направлен иск о приостановлении строительства на территории парка до получения соответствующего разрешения в министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым. Прокурором заявлено ходатайство об обеспечении иска путем временного запрета осуществления строительных работ.

В отношении застройщика и его директора прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства объекта капитального строительства), которые находятся на рассмотрении. Ход устранения нарушений на контроле прокуратуры».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.04.21

Новый глава Нафтогаза обещает содрать семь шкур с Газпрома. / В России 85% объявлений о работе оказались ложными. / В Севастополе продлили коронавирусные ограничения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»