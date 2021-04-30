В Крыму отменили демонстрации и продлили антиковидные ограничения

В Крыму продлили антиковидные ограничения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 1 июня запрещена работа хостелов, развлекательных и детских центров в выходные и праздничные дни.
На месяц продлевают ограничения в заведениях общепита, музеях, театрах и кинотеатрах (зрительные залы по-прежнему запрещено наполнять более чем на три четверти от общего числа мест).
Отметим, что из-за угрозы распространения коронавируса в РК отменили все первомайские мероприятия, включая демонстрации. При этом власти республики в первой декаде мая рассчитывают на 1 млн туристов, заявляя, что гостиничный фонд заполнен более чем на 80%.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 30.04.21
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