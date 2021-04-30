Атака на заповедник: туристы массово устремились на охоту за редкими тюльпанами (ФОТО)

В заповеднике «Опукский» в Восточном Крыму отмечают небывалый наплыв туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только за апрель особо охраняемую природную территорию (ООПТ) посетили 2 тысячи 230 человек. При этом половина турпотока пришлась на два выходных дня, 24 – 25 апреля.

«На майские праздники с 1 по 10 число ждем еще, как минимум, 500-600 гостей», – сообщила заместитель директора по эколого-просветительской деятельности и

экологическому туризму ФГБУ «Заповедный Крым» Зиля Ибатуллина.

Главная причина такого ажиотажа – дикие тюльпаны Биберштейна и Шренка. Когда-то широко распространенные в крымской степи, теперь они попали в Красную книгу России и Крыма. В Опукском заповеднике сохранились оба вида.

Посмотреть на исчезающую красоту едут целыми автобусами. Широко растиражированные в Интернете снимки цветущих на фоне розоватой глади Кояшского озера тюльпанов лишь подогревают интерес.

К сожалению, цветы, растущие за пределами заповедной территории, рассчитывать на защиту не могут. Напомним, что в прошлом году краснокнижные растения подверглись варварскому истреблению – туристы рвали, выкапывали луковицы и вытаптывали тюльпаны, щедро делясь кадрами с охапками редких цветов в соцсетях.

Впрочем, и для небольшой ООПТ площадью всего 1,5 тысячи га такое повышенное внимание – это серьезная антропогенная нагрузка на хрупкую экосистему.

«Прошли на выходных 600 человек. Каждый из них остановился возле живописной полянки цветущих ирисов, сфотографировал. И растительный покров в этом месте вытоптан до уровня асфальта», – рассказывает Ибатуллина.

Чтобы минимизировать вред, с 2021 года принято решение проводить экскурсии дважды в день только в составе организованных групп и в сопровождении экскурсовода по строго обозначенному маршруту.

«До перехода заповедника в федеральное подчинение пребывание было не ограничено. Посетители могли ходить по территории свободно. Появилась целая сеть новых тропинок. Для уязвимого растительного мира степи это очень плохо: вытаптываются краснокнижные растения, уничтожаются корни, которые держат грунт. В результате на склонах это способствует эрозии почвы и образованию оползней. Хаотичное перемещение по территории беспокоит животных, пресмыкающихся и птиц. А на Опуке обитает больше 80 видов фауны и 25 видов растений, занесенных в Красную книгу Крыма и России. Мы пытаемся донести до наших гостей мысль о том, что это все-таки природоохранная территория с самым высоким охранным статусом. Мы охраняем ее от людей и для людей», – объяснила Ибатуллина.

На данный момент действует маршрут «Урочище Опук». В летнее время обещают открыть тропу «Между морем и озером». В разработке также альтернативные маршруты, локации для самостоятельного посещения.

Тем не менее, находятся те, кто напрочь игнорирует заповедные правила и аргументы сотрудников ООПТ. С начала года госинспекторами ГПЗ «Опукский» возбуждено 26 дел об административных правонарушениях, из которых 20 по факту незаконного прохода на территорию и 6 – проезда на машине.

По словам заместителя директора по охране ФГБУ «Заповедный Крым» Юрия Ведерникова, протоколы – это крайняя мера, когда убеждения уже не действуют.

«Если мы встречаем людей без пропусков на границе заповедника или они ушли недалеко, то просим покинуть природоохранную территорию, оформить разрешение, а это можно сделать прямо с телефона на нашем сайте, и вернуться уже на законных основаниях. Многие так и делают, без претензий и пререканий. Но есть и другие, считающие, что это мы здесь чужаки, а они всю жизнь ходят по заповеднику, как хотят, и никто им не указ. Таких примерно 50%», – отметил Ведерников.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» один из инспекторов Опукского заповедника Александр, так ведут себя не только местные жители, но и приезжие.

«Несколько дней назад в заповедник пыталась незаконно пройти семейная пара из Ленинградской области. Пожилые люди. Остановил, объяснил. Такого изощренного мата, кажется, не слышал никогда», – поделился сотрудник ООПТ.

По словам Зили Ибатуллиной, через несколько дней интерес туристов к Опукскому заповеднику начнет снижаться – цветение тюльпанов подходит к концу.

Они переориентируют свое внимание на Ялтинский горно-лесной заповедник с одной из главных достопримечательностей Крыма – вершиной Ай-Петри. С начала года там уже возбуждено 53 дела об административных правонарушениях.

Крымские чиновники по итогам года надеются достичь очередного исторического рекорда и ждут на полуострове 8 миллионов туристов. Закрытая Турция, опасения, что ее примеру могут внезапно последовать другие страны, программы Ростуризма по возвращению 20% потраченных денег на путешествие внутри страны придают мечтам реальные очертания. По данным регионального минтуризма, турпоток на полуостров уже превышает показатели позапрошлого года более чем на 20%. Глубина бронирования в крымских отелях и санаториях составляет полгода с гарантированной загрузкой 80% – 85%. «Горячая» во всех смыслах пора ждет и все крымские особо охраняемые территории, 94 из которых региональные и 6 федерального подчинения.

Симферополь, Галия Шакирова

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