Глава Госдепа засобирался в Киев «непоколебимо» противодействовать «российской агрессии»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину 5-6 мая. В ходе визита он намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает сайт Госдепа США.

В сообщении особо подчёркивается, что Блинкен засвидетельствует «непоколебимую» поддержку Соединёнными Штатами суверенитета Украины в связи с «продолжающейся агрессией России».

«Госсекретарь 5-6 мая встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а также представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии России», – говорится в тексте заявления.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.04.21

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