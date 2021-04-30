В Форосском парке остановили стройку, правда, только до осени.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июня в Ялте вступает в силу запрет на проведение любых строительных работ, поэтому в течение мая строители должны консервировать объекты в Форосском парке и огораживает каждый из объектов капитального строительства, остальные заборы подлежат демонтажу.

«Отдельный вопрос по нарушениям дренажной системы – каптажей, родников и прочего. Уже готов протокол комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ялты. В соответствии с этим протоколом застройщик ликвидирует все нарушения. Срок тот же – до 1 июня этого года.



То есть к лету приводим территорию в полный порядок. Форосский парк будет открыт для посещения. Стройка возобновится после выдачи застройщику новых разрешительных документов», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Напомним, в парке началось масштабное строительство. Застройщик утверждает, что это будет детский лагерь, власти Крыма настаивают: стройки ведется законно. Жители поселка возмущены тем, что под прикрытием оздоровления детей уничтожается известный парк и уникальные деревья.

Прокуратура выявила в парке серьезные нарушения, в итоге было возбуждено уголовное дело, но стройка продолжилась.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 30.04.21

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