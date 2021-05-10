Полмиллиона жителей республик Донбасса проголосуют на выборах в Госдуму

Жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие российские паспорта, смогут принять участие в выборах в Государственную думу России осенью 2021 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый заместитель главы Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

По его словам, гражданами РФ в ЛДНР уже стали 500 тысяч человек.

«Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах. Эти 500 тысяч человек, принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму», – приводит ТАСС слова Турчака.

Смогут ли жители Донбасса с российскими паспортами проголосовать на месте или им придётся выезжать в соседнюю Ростовскую область, не сообщается.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.05.21

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