В ЕС обвиняют Россию в попытке поглотить часть Украины

В ЕС заявляют, что Россия пытается постепенно поглотить части восточной Украины. Соответствующую резолюцию распространил между государствами, входящими в Евросоюз отдел иностранных дел ЕС.

Авторы считают, что такие меры, как организация выборов и выдача паспортов местным жителям, «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию», пишет Bloomberg со ссылкой на документ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», членам ЕС предлагается усилить поддержку Украины в борьбе с «гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации»; помочь украинской программе вакцинации от коронавируса, «особенно уязвимых групп, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса», повысить энергетическую безопасность для снижения зависимости от России.

Кроме того, авторы документа настаивают на усилении мер по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и некоторых районов Донбасса, а также на рассмотрении вопроса о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Ряд экспертов полагают, что документ призван побудить государства, входящие в ЕС, усилить санкции против России, от чего те пока отказываются.

Москва, Игорь Юрова

Москва. Другие новости 12.05.21

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