«Не планируем никого поглощать»: Кремль отверг планы по интеграции Донбасса с Россией

В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg с заявлением Евросоюза о том, что Россия якобы пытается поглотить неподконтрольные киевским властям территории Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил присоединение Донецкой и Дуганской народных республик к России.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее Bloomberg сообщил, что отдел иностранных дел ЕС распространил между странами, входящими в Евросоюз, резолюцию с обвинением в адрес России в попытке постепенно поглотить ЛДНР.

По мнению авторов документа, организация выборов и выдача российских паспортов местным жителям «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России».

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что вопрос присоединения Донбасса к России не стоит в повестке дня. В то же время Песков подчеркивал, что Москва занимает ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса.

В апреле пресс-атташе Кремля на фоне обострения ситуации на востоке Украины заявлял, что Россия примет меры по защите своих граждан в случае возобновления войны в Донбассе и угрозы массовых жертв среди мирного населения.

На сегодняшний день в ЛДНР проживает до полумиллиона обладателей паспортов РФ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.05.21

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