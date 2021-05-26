Для Крыма, дальнего Востока и Золотого Кольца разработают детальные планы развития туризма

Более 1 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на первом этапе будут спланированы три территории – полуостров Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России.

Туристические территориальные проекты будут содержать оценку ресурсов и потенциала региона, предложения по зонированию территории, расширению гостиничных мощностей и моделированию туристических потоков. Кроме того, будут представлены концепции транспортного и инженерного обеспечения, идеи, связанные с территориальным брендингом.

«Планы должны стать концептуальной базой для развития туристических территорий, – сообщили в правительстве РФ. – На их основе будут вноситься изменения в документы территориального планирования, выстраиваться взаимодействие региональных и федеральных властей с целью дальнейшего развития туристического потенциала».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.05.21

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