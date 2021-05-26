Глава Крыма снова демонстрирует безудержный оптимизм и обещает прорвать все блокады

Глава Крыма Сергей Аксенов снова демонстрирует безудержный оптимизм.

«Хуже, чем сегодня, ситуация уже не будет, дно кризиса мы прошли. Теперь будем работать только в сторону улучшения ситуации, – заявил он сегодня, комментируя ситуацию с обеспечением Крыма водой. – До конца года планирую, что все вопросы, даже если осадков не будет, мы сможем решить. Выскочим из этой ситуации, и все блокады будут у нас прорваны».

Действительно, сегодня в режиме жесткого графика живет лишь Алушта: вода подается 3 часа утром и 2 часа вечером. Однако пока кардинальных мер для решения давней проблемы дефицита воды не принято.

Симферополь перевели на обеспечение за счет артезианских скважин, однако их ресурсы небесконечны, плюс понижение уровня грунтовых вод ведет к засолению водных горизонтов и почв. Уже сейчас на севере Крыма, питающегося за счет скважин, практически нет воды, пригодной для питья. Еще 3 года назад минерализация воды в Красноперекопском районе превышала норму в 5 – 6 раз из-за засоления подземных пластов, активизировавшегося в 2014 году после перекрытия Северо-Крымского канала. Проблему временно решили за счет расконсервации подземных хранилищ воды, но этих запасов не хватало уже в 2018 году.

Ялте удалось накопить в двух водохранилищах определенные запасы, пока город питался за счет природных резервных источников. Но если засуха продолжиться, резервы, учитывая рост турпотока, могут быстро истощиться.

Никаких кардинальных мер по водообеспечению Ялты, кроме опреснителя, пока не озвучивается. Однако это очень дорогой проект, способный причинить большой экологический ущерб всему ЮБК.

Алуште пока и вовсе неоткуда брать воду. Для города собираются построить водохранилище, объемом 8 млн кубометров ниже водопада Джур-Джур. Но пока нет даже технико-экономического обоснования. Так что вряд ли водохранилище появится к концу года.

Есть еще один грандиозный план: использовать для снабжения Крыма пресную воду, скапливающуюся под дном Азовского моря. Однако ученые только приступили к оценке запасов и качествоа этой воды.

Поэтому пока оптимизм главы Крыма напоминает об его же заявлениях годичной давности, что нет никаких оснований говорить о возможно ограничении воды: несмотря на сильнейшую засуху, Аксенов почти все лето успокаивал крымчан подобными заверениями, а в конце августа перевел Симферополь на жесткий график подачи воды.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.05.21

Лукашенко назвал арестованного Протасевича убийцей украинцев. / «Хотели, чтобы сел в Минске» – Лукашенко обвинил Украину и Литву в отказе принять борт Ryanair. / Украина запретила поставки электроэнергии из РФ и Белоруссии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»