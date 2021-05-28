Как обойти санкции: чехи и немцы «зашли» в Крым

Украина продолжает снабжать Крым производственным сырьем с помощью Чехии и Германии. Украинская пресса утверждает, что для поставок сырья из Житомирской области на завод «Крымский титан» в Армянске найдены новые пути.

Как уже сообщал «Новый День», гигант большой химии на севере Крыма, завод «Крымский Титан» перерегистрирован в российском правовом поле, теперь это московское ООО «Титановые инвестиции», но на самом деле он по-прежнему принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу – через его «химическую империю» Group DF.

После 2014 года, в условиях блокады, завод испытывает трудности – для производства двуокиси титана нужна руда (ильменит) и большое количество воды. Северо-Крымский канал перекрыт, железнодорожное сообщение с Украиной прервано, само производство представляет экологическую угрозу.

Но закрыть завод нельзя – он является для Армянска градообразующим предприятием. Поэтому продолжает работать, хотя с начала года из 3 тысяч работников сократили 215.

Воду качают из новых, все более глубоких скважин. Население жалуется, что с водоснабжением в городе все хуже – и качественно и количественно. На вопрос, откуда «Титан» семь лет берет сырье, крымские официальные лица не отвечают.

Зато этот вопрос очень волнует украинские СМИ. Они утверждают, что завод по-прежнему работает на украинском сырье. Его добывают на Иршанском горно-обогатительном комбинате (филиале Объединенной горно-химической компании). Журналисты приводили данные о том, как ильменит везут морем – из украинского порта Черноморск в один из портов Турции, Румынии или Болгарии, где он отлеживается несколько недель. Потом перегружают на суда, ходящие под российским или сирийском флагом и везут в Керчь или Феодосию.

Дмитрий Фирташ уже несколько лет прячется в Австрии, которая пока не дала согласия на его экстрадицию в США, где его обвиняют в коррупции. Украина давно и безуспешно борется с этим позорным явлением, аи недавно теряющая очки команда президента Владимира Зеленского объявила о войне с олигархами.

Торговля с Россией, поставки сырья в Крым могут дать повод говорить о государственной измене. Тем более, что на днях украинская пресса раскрыла секрет нового пути поставок сырья в Крым. Теперь, утверждают журналисты, поставки ильменитового концентрата производства филиала «Иршанский ГОК» в Крым идут через чешскую компанию Belanto Trade. В апреле на станцию Крейда вблизи Белгорода для дальнейшей переадресации на отгрузку в Крым ушли 206 вагонов со 14,5 тыс тонн концентрата, а за первую неделю мая – еще 45 вагонов, или 3,2 тыс тонн концентрата.

Оттуда руда железной дорогой ушла в Порт Кавказ. Перегрузку ильменита в порту, на «Южном Морском Торговом Терминале Темрюк» зафиксировала камера видеонаблюдения. Вот этот момент вызывает сомнение. Зачем было перегружать ильменит там, если с Таманского берега в Керчь через Крымский мост давно ходят грузовые поезда?

Тем не менее, по данным украинских СМИ, в течение 2020 – 2021 годов суммарно морем и железной дорогой в адрес «Крымского Титана» Дмитрия Фирташа через компании-посредники ITS International (Германия) и Belanto (Чехия) ОГХК отправила 130 тыс тонн ильменита из Иршанска: морем и железной дорогой.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 28.05.21

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