Симферопольское единороссы демонстрируют системные провалы в работе

Симферопольское отделение партии «Единая Россия» в очередной раз демонстрирует системные провалы в работе.

«При требуемой 5% регистрации через Госуслуги на сайте праймериз за день до окончания регистрации, при максимальном административном давлении, зарегистрировалось 2, 5% от общего числа избирателей. Большая часть зарегистрированных ранее до сих пор не проголосовала, – пишет telegram-канал «ЧКХ». – По этим двум показателям Симферополь – худший муниципалитет республики.

Традиционно, оргвыводов сделано не будет – все свои».

Канал уточняет, что выборы в Симферополе курируют Евгения Добрыня – сестра жены главы РК Сергея Аксенова и Виктор Агеев – человек спикера Госсовета РК Владимира Константинова.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.05.21

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