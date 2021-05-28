Поклонская отказалась от участия в выборах в Госдуму

Наталья Поклонская не будет претендовать на мандат депутат Госдумы нового созыва. Об этом сегодня сообщила сама парламентарий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-прокурор РК представляет интересы республики в действующей Госдуме и собиралась продлить свои полномочия, а потому заявилась на праймериз «Единой России». Но сегодня она заявила, что выбывает из предвыборной гонки.

«Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой я сообщу чуть позже, – рассказала Поклонская в видео, размещенном в собственном telegram-канале. – Я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.05.21

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