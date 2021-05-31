В Крыму на фоне растущего трупотока поползли вверх цены на жилье

В Крыму на фоне растущего трупотока поползли вверх цены на аренду жилья. К такому выводу пришли аналитики сервиса аренды жилья Суточно.ру, проанализировав текущую ситуацию и результаты бронирования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спрос на арендное жилье в Крыму по сравнению с аналогичным летом 2019 года (в прошлом году в это время полуостров туристов не принимал) увеличился на 20%.

Наибольший рост отмечен в Ялте (+25%), Гурзуфе (+22%) и Севастополе (+20%). Далее по убывающей: Феодосия (+19%), Евпатория (+18%), Алупка (+16%), Партенит (+15%), Судак (+а 12%), Алушта и Симеиз (+8%).

По мнению аналитиков, это не предел – текущим летом спрос превысит показатели двух предыдущих сезонов процентов на 30.

На этом фоне, естественно, растут цены на жилье: уже сейчас в Ялте туристы платят в среднем 3 тысячи 840 рублей в сутки (+12% к 2019 году). В Гурзуфе –3 тысячи 750 рублей (+10%). На остальных популярных курортах рост цен не столь ощутимый, но стоит размещение недешево: в Партените – 2 тысячи 940 рублей в сутки, в Алуште – 2 тысячи 900, в Алупке – 2 тысячи 840, в Евпатории и Севастополе – около 27 тысяч 800, в Феодосии, Судаке и Симеизе – от 2 тысяч 450 рублей до 2 тысяч 700.

В итоге, туристы стали бронировать жилье на меньший срок: если летом 2019 года средняя длительность аренды в Крыму составляла 14 суток, то в текущем туристическом сезоне – 12.

Симферополь, Лиана Макоба

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