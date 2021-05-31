Как строили, так и строят: крымчане жалуются на несоблюдение строительного моратория

В Ялте вступил в действие мораторий на строительство: с 31 мая по 30 сентября все строительные работы должны быть остановлены.

Правда, есть исключения – это объекты ФЦП, объекты, реализуемые за счет бюджетов, участники СЭЗ (с согласования администрации).

«Все исключения – в постановлении на официальном сайте», – заявила глава города Янина Павленко. В тексте документа не указано ни одного объекта.

«Постановление подписала еще 29 апреля, то есть застройщики предупреждены за месяц. Этого времени вполне достаточно, чтобы подготовиться и законсервировать объекты, -продолжила Павленко. – Контроль исполнения постановления – ежедневно! На нарушителей сотрудники департамента мунконтроля будут составлять акты и передавать их в Госстройнадзор. В дальнейшем планируем внести изменения в Правила благоустройства, чтобы сотрудники департамента муниципального контроля имели полномочия составлять не акты, а протоколы по статье 3.11 Закона Республики Крым об административных правонарушениях с наложением штрафов до 5 тысяч рублей. Штрафовать при этом можно хоть каждый день».

Градоначальница попросила ялтинцев сообщать, где стройка продолжается. Горожане тут же завалили ее сообщениями.

«А если стройка ведется нелегально? Так называемый жилой комплекс «Вишневый сад»! Они не прекратят это! Куда обращаться? Гул стоит всегда!»

«Стесняюсь спросить: а на ул Щорса, где строят 12-этажку на участке 5 соток для ИЖС- это ФЦП или как?»

«Опять одни сказки, а стройка – в Приморском парке».

«При такой сумме штрафа, будут строить всё лето».

Впрочем, нарушают запрет на строительство не только в Ялте: «В Судаке как строили, так строят потихоньку – прямо на центральной улице Ленина».

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 31.05.21

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