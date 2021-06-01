В Крыму коронавирус выявили еще у 96 человек

В Крыму за минувший день выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный минздрав. Накануне суточный прирост заразившихся составил 97 человек.

Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

От коронавирусной инфекции скончались еще 5 человек. При этом за сутки полностью выздоровели 106 человек.

Всего в Крыму с начала пандемии зарегистрировано 43 578 случаев Covid-19. Коронавирус стал причиной смерти 1358 жителей полуострова. Выздоровели 40 570 заболевших.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 01.06.21

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