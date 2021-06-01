Обративший подростка в рабство крымский фермер получил 10 лет «строгача»

Нижнегорский районный суд в Крыму признал главу фермерского хозяйства виновным в похищении 15-летнего подростка и использовании его труда. Подсудимый получил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает прокуратура РК.

Руководитель одного из сельхозпредприятий Нижнегорского района признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений), п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), пп. «б», «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда несовершеннолетнего), говорится в сообщении ведомства.

Согласно материалам суда и следствия, 22 мая прошлого года пьяный фермер похитил подростка, отвез ее на территорию своего хозяйства, где заставлял выполнять тяжелую работу.

Злоумышленник потребовал у родителей несовершеннолетнего 120 тысяч рублей в качестве выкупа за освобождение сына, иначе он угрожал вывезти его за пределы России.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 01.06.21

Нежные, заискивающие и противные. Спецпроект РИА «Новый День» Язычник. / В Крыму коронавирус выявили еще у 96 человек. / Россиянам нужны десятки лет, чтобы накопить на квартиру. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»