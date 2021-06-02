За сутки жертвами коронавируса стали еще 6 крымчан

За сутки в Крыму подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом. У девяти инфицированных заболевание протекает бессимптомно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 68 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Также зарегистрирован один случай завоза инфекции из-за границы.

С начала эпидемии в Крыму выявлено 43 667 заболевших ковидом.

За минувший день от коронавируса скончались 6 человек, выздоровели 117 пациентов, сообщает республиканский минздрав. Всего жертвами Covid-19 на полуострове стали 1364 человека. Полностью излечились от инфекции 40 687 человек.

Симферополь, Наталья Петрова

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