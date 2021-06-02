На крымских курортах продолжается рост заболеваемости Covid-19

За неделю (с 26 мая по 1 июня) в Крыму выявлено 665 случаев коронавирусной инфекции, что на 4,7% меньше по сравнению с предыдущей семидневкой. Скончались 32 пациента с подтвержденным ковидом. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

По словам главы минздрава, за неделю госпитализирован 251 пациент с коронавирусом, это на 23 человека (8%) меньше, чем за предыдущие семь дней. При этом снизилось количество выписанных ковид-пациентов – 600 против 1044 неделей ранее.

Остапенко уточнил, что в больницах находится 1576 пациентов с диагнозом Covid-19 и «внебольничная пневмония», амбулаторно лечатся 247 человек. Из госпитализированных 124 пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 5 – на ИВЛ, 27 – на неинвазивной искусственной вентиляции легких и 429 пациентов получают оксигенотерапию, рассказал министр на еженедельном брифинге.

При этом, как подчеркнул глава минздрава, несмотря на снижение темпов прироста новых случаев заражения, количество тяжелых больных с коронавирусом не уменьшается. В основном это те, кто поздно обратился к врачам.

По словам Остапенко, число тяжелых и крайне тяжелых пациентов остается в пределах 120-140 человек, из них 80-90% поступают в стационары уже в таком состоянии после самостоятельного длительного лечения дома. Министр призвал крымчан не тянуть с обращением за медпомощью при симптомах коронавирусной инфекции.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Дмитрий Крутиков, в свою очередь, сообщил, что высокие показатели заболеваемости коронавирусом сохраняются в семи регионах, в том числе в Симферополе, Керчи, Ялте и Алуште. А в четырех регионах, по его словам, наблюдается превышение среднереспубликанского показателя по заболевшим (34,8 случая на 100 тысяч населения): это курорты Ялта, Алушта, а также Симферополь и Белогорский район.

По итогам мая больше всего зараженных выявлено в трех курортных городах – Ялте, Алуште и Евпатории.

Надо отметить, что за неделю ковид выявлен у трех приехавших из-за рубежа: двое их них прибыли из Украины, один – из Египта.

Симферополь, Наталья Петрова

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