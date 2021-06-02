Объем воды в водохранилищах Крыма продолжает сокращаться

Ситуация со снабжением Крыма водой остается напряженной.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымские управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в мае в бассейнах рек выпало 2,9-25 мм осадков или 7% – 35 % нормы. Наиболее значительный недобор ощущался в бассейнах рек Кача, Бельбек, Черная, Салгир: осадки носили кратковременный характер и наибольшими были преимущественно в равнинных районах 16 и 29 мая. В горах тоже зафиксирован значительный недобор на Ай-Петри выпало 16 мм, или 24 % нормы, на Ангарском перевале – 16.8 мм (22 % нормы).

К концу весны отсутствие стокообразующих осадков после третьей малоснежной зимы, как и в прошлом году, способствовало установлению ранней, нехарактерной для этого времени года, межени в бассейнах всех рек. На большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание.

Как итог, приток в водохранилища естественного стока в мае значительно уменьшился и составил в Белогорском – 2,83 млн кубометров, в Симферопольском – 0,534 млн, Счастливом – 0,718 млн, в Чернореченском – 2,19 млн кубов.

Продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 79, 24 млн кубометров, что на 6,531 млн меньше, чем месяц назад, и на 5,92 млн меньше, чем год назад.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.06.21

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