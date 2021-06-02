В Крыму из-за сильных дождей с градом объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозами, града и шквалистого ветра. Об этом сообщает республиканское управление МЧС.

По данным ведомства, днем и до конца суток 2 июня, в течение суток 3 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с.

Жителям и гостям полуострова рекомендовано отказаться от посещения горно-лесистой местности, не выходить в мере, избегать посещения набережных и берегоукрепительных сооружений. Автовладельцев просят не парковать машины вблизи рекламных щитов, ЛЭП и деревьев.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 02.06.21

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