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Среда, 2 июня 2021, 19:54 мск

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В Крыму подросток сорвался с многоэтажки

В Симферополе 15-летний подросток упал с 8 этажа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня на улице Мате Залки. Мальчик сидел на перилах, сделал неловкое и сорвался. Очевидцы вызвали скорую помощь. Когда приехали врачи, подросток был еще жив – он скончался в машине скорой помощи.

По факту гибели подростка прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.06.21

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