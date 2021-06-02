В Крыму подросток сорвался с многоэтажки

В Симферополе 15-летний подросток упал с 8 этажа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня на улице Мате Залки. Мальчик сидел на перилах, сделал неловкое и сорвался. Очевидцы вызвали скорую помощь. Когда приехали врачи, подросток был еще жив – он скончался в машине скорой помощи.

По факту гибели подростка прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.06.21

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