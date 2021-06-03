В Крыму количество новых случаев Covid-19 вновь превысило 100

В Крыму за сутки зарегистрирован 101 новый случай коронавирусной инфекцией. Суточный прирост заболевших на полуострове превысил 100 человек впервые с середины мая.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества зараженных 67 выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

От последствий Covid-19, по информации регионального минздрава, за минувший день умерли 5 крымчан.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 43 778 случаев коронавируса, скончались 1369 пациентов с ковидом.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 03.06.21

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