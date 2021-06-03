В Крыму временно закроют канатную дорогу на Ай-Петри

Канатную дорогу на Ай-Петри временно закроют для санитарной обработки. Об этом сообщается на сайте канатной дороги.

«С 4 июня канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» приостанавливает свою работу в связи с профилактикой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Специалисты проведут санобработку станций, вагонов и служебных помещений.

Дата открытия канатной дороги не уточняется.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 03.06.21

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