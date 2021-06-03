«Это же инвестпроект, а не уничтожение природы»: крымский курорт застроят высотками

Корпорация развития Крыма сегодня сообщила о подписании соглашения о строительстве в курортном поселке Партенит под Алуштой жилого комплекса из одиннадцати 16-этажных домов. Документ подписан с фирмой-застройщиком «СимстройПроект» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщается на сайте корпорации.

Отмечается, что компания намерена инвестировать в проект 4,898 млрд рублей в течение пяти лет. Сейчас на участке ведутся проектные работы.

Жилой комплекс включит паркинг, детские игровые площадки и спортивные площадки.

Глава администрации Алушты Галина Огнева уточнила РИА «Новости Крым», что высотки возведут на неосвоенных землях в районе Фрунзенского шоссе на въезде в Партенит. Чиновница утверждает, что в жилом комплексе будут построены детсад, аптеки, торговые цены, чтобы «люди не ездили специально в центр поселка».

В Сети подвергли критике проект строительства многоэтажек в Партените. «Что нужно строить на уникальном южном побережье Крыма? Конечно, шестнадцатиэтажки, – пишет телеграм-канал «ЧКХ». – 11 штук разрешили «инвестору» построить в пгт Партенит. Не очень понятно, зачем было лететь в Питер на #ПМЭФ если юридический адрес «инвестора» в Симферополе».

«Уничтожение природы, экология, отсутствие воды, медицинского персонала и очереди в детские сады? Глупости, это же инвестпроект», – с сарказмом отмечают авторы телеграм-канала.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 03.06.21

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